Ardahan-Artvin sınırında Sahara Geçidi'ne tünel yapılmasını istediler

ARDAHAN ve Artvin’deki sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, Şavşat-Ardahan kara yolundaki 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi’ne tünel yapılmasını istedi. İki ilin sınırında bir araya gelen vatandaşlar adına ortak basın açıklamasını okuyan Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Candar Yılmaz, Sahara Tüneli’nin iki ilin geleceği, ekonomik kalkınması, sosyal yaşamı ve ulaşım güvenliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Ardahan ve Artvin’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, iki ilin sınırında bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Candar Yılmaz, Sahara Tüneli’nin iki ilin geleceği, ekonomik kalkınması, sosyal yaşamı ve ulaşım güvenliği açısından önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Şavşat ile Ardahan arasında bulunan ve yaklaşık 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi’nin Karadeniz ile Doğu Anadolu arasındaki önemli ulaşım güzergahlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımın zorlaştığını, zaman zaman kesintilerin yaşandığını belirtti.

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Sahara Geçidi’ne yapılacak tünelin yalnızca bir ulaşım yatırımı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, “Bugün burada dile getirdiğimiz talep, sadece bir yol veya tünel talebi değildir. Bu talep; güvenli ulaşımın, ticaretin, turizmin, üretimin, bölgesel kalkınmanın, Artvin ve Ardahan’ın geleceğinin talebidir” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, kamu kurumlarına, milletvekillerine, siyasi parti temsilcilerine ve karar vericilere çağrıda bulunan Yılmaz, Şavşat-Ardahan Sahara Tüneli projesinin bir an evvel hazırlanarak yatırım programı, ihale ve yapım süreçlerinin hızlandırılmasını istedi.

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‘İKİ İLİN ORTAK TALEBİ’

Çağrılarının herhangi bir siyasi görüşün ya da kişinin talebi olmadığını belirten Yılmaz, “Bu, Ardahan ve Artvin’in ortak talebidir. Esnafın, tüccarın, şoförün, üreticinin, çiftçinin, gençlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bu coğrafyada yaşayan insanlarımızın ortak talebidir” diye konuştu.