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        Kaymakam Sakızcı Akçakale İlkokulunu ziyaret etti

        Çıldır Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı beraberindeki heyetle Akçakale İlkokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Kaymakam Sakızcı Akçakale İlkokulunu ziyaret etti

        Çıldır Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı beraberindeki heyetle Akçakale İlkokulunu ziyaret etti.

        Kaymakam Sakızcı ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Sezer Han, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sayın Muharrem OTHAN ve Vakıf Müdürü Sayın İsmail BAYDAR eşlik etti.

        Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Sakızcı, çocukların dersleri ve okul yaşamları hakkında konuşarak görüşlerini dinledi. İlçe Millî Eğitim Müdürü Uğraş Akay’dan okulda yürütülen eğitimöğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Sakızcı, öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

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