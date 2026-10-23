Kaymakam Sakızcı Akçakale İlkokulunu ziyaret etti

Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Sakızcı, çocukların dersleri ve okul yaşamları hakkında konuşarak görüşlerini dinledi. İlçe Millî Eğitim Müdürü Uğraş Akay’dan okulda yürütülen eğitimöğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Kaymakam Sakızcı, öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakam Sakızcı ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Sezer Han, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Sayın Muharrem OTHAN ve Vakıf Müdürü Sayın İsmail BAYDAR eşlik etti.

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