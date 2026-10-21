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        Ardahan ve Kars'ta okul çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor

        Ardahan ve Kars'ta öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde güvenlik denetimleri yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Ardahan ve Kars'ta okul çevrelerinde güvenlik denetimleri sürüyor

        Ardahan ve Kars'ta öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde güvenlik denetimleri yapılıyor.

        Ardahan Valiliğinin koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak, okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

        - Kars

        Kars'ta İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, okul çevreleri, öğrenci servisleri ve umuma açık iş yerlerine yönelik güvenlik denetimlerinde 16 bin 526 kişi sorgulandı.

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        Bu kapsamda jandarma ekiplerince 11 bin 846 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Okul çevresinde 560 noktada denetim gerçekleştiren ekipler, 11 bin 217 araç ve 771 okul servisini kontrol etti. Ayrıca park, kafe ve benzeri 77 umuma açık yer denetlendi.

        Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda ise 4 bin 680 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Okul ve yurt çevrelerinde 1731 denetim yapılırken, 182 metruk bina kontrol edildi.

        Trafik ekipleri tarafından 3 bin 299 araç ve 598 okul servisi denetlenirken, 103 araca işlem uygulandı. Ayrıca park, kafe, kahvehane ve oyun salonu gibi 545 umuma açık iş yeri kontrol edildi.

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        Kars Valiliği de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, çocukların güvenli bir eğitim ortamında yetişmesi ve okul çevrelerinde huzurun sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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