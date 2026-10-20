Ardahan'da Mahalle yolları kilit parke taşlarıyla yenileniyor

Ardahan Belediyesi Fen işleri ekipleri, mahallelerde ulaşım konforunu artırmak ve sokakları daha düzenli bir görünüme kavuşturmak amacıyla kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen yol düzenleme çalışmaları kapsamında ekipler, belirlenen sokaklarda zemin hazırlığının ardından kilit parke taşlarını döşüyor. Çalışmalarla birlikte yıpranmış ve düzenlemeye ihtiyaç duyulan yolların daha kullanışlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Mahalle sakinlerinin günlük yaşamını doğrudan etkileyen yol çalışmaları, ulaşımın daha rahat ve güvenli hale getirilmesi açısından önem taşıyor. Kilit parke taşı uygulamaları sayesinde sokakların daha düzenli bir yapıya kavuşması, özellikle yağışlı havalarda yaşanabilecek çamur ve benzeri sorunların azaltılması hedefleniyor.

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Belediye ekipleri, sahada yürüttükleri çalışmalarla yolları yenilerken mahallelerin genel görünümüne de katkı sunuyor. Planlama doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarla hem araç hem de yaya ulaşımının daha elverişli hale getirilmesi amaçlanıyor.