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        Ardahan'da Gazze'ye destek konvoyu düzenlendi

        Ardahan'da, Filistin halkına destek vermek ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla araç konvoyu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Ardahan'da Gazze'ye destek konvoyu düzenlendi

        Ardahan'da, Filistin halkına destek vermek ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla araç konvoyu düzenlendi.

        Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Gazze İçin Buluşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla Serhat Ulu Camisi önünde bir araya geldi.

        Buradan hareket eden vatandaşlar, araçlarıyla kentte konvoy oluşturarak Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi.

        Konvoy, Ardahan Üniversitesinde sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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