Ardahan'da Gazze'ye destek konvoyu düzenlendi

Buradan hareket eden vatandaşlar, araçlarıyla kentte konvoy oluşturarak Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Gazze İçin Buluşuyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla Serhat Ulu Camisi önünde bir araya geldi.

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