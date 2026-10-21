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        Arazide tek başına dolaşan kurt havadan görüntülendi

        Ardahan'ın Hanak ilçesinde arazide yiyecek arayan yalnız bir kurt, dron kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Arazide tek başına dolaşan kurt havadan görüntülendi

        Ardahan'ın Hanak ilçesinde arazide yiyecek arayan yalnız bir kurt, dron kamerasıyla görüntülendi.

        Hanak ilçesinde arazide tek başına dolaşan kurt, dronla görüntülendi. Havadan yapılan çekim sırasında dronu fark eden kurdun kaçmaya başlaması dikkat çekti. Doğal yaşam alanında kaydedilen görüntüler, yaban hayvanlarının insan kaynaklı araçlara karşı verdiği tepkileri bir kez daha gündeme getirdi.

        Havadan yapılan çekim sırasında dronu fark eden kurt, kısa süre sonra bulunduğu noktadan uzaklaşmaya başladı. Arazide hızla ilerleyen hayvan, bir süre kaçtıktan sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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