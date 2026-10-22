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        Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Ardahan'da aniden bastıran sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

        Ardahan'da aniden bastıran sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Ardahan kent merkezinde etkili olan yağışlı hava, sağanak ve dolu yağışıyla kendini gösterdi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korunmak için kapalı alanlara sığınırken, dolu taneleri cadde ve sokaklarda etkili oldu.

        Bir anda bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlarını doludan korumak için kapalı alanlara akın ettiler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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