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        KOOP Market, Ardahan Üniversitesi kampüsünde hizmete açıldı

        KOOP Market, üniversite kampüslerindeki mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Ardahan Üniversitesi'nde açılan yeni mağaza, öğrencilere, akademik ve idari personele hizmet verecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:32 Güncelleme:
        KOOP Market, Ardahan Üniversitesi kampüsünde hizmete açıldı

        KOOP Market, üniversite kampüslerindeki mağaza ağını genişletmeye devam ediyor. Ardahan Üniversitesi’nde açılan yeni mağaza, öğrencilere, akademik ve idari personele hizmet verecek.

        Tarım Kredi Grubu’nun üretim kapasitesini tüketiciyle buluşturan KOOP Market, üniversite kampüslerindeki büyümesini Ardahan Üniversitesi ile sürdürüyor. Ardahan Üniversitesi kampüsünde hizmete giren mağazasının açılış törenine, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ardahan Vali Yardımcısı ve Ardahan İl Emniyet Müdürü, Ardahan Zabıta Müdürü ve Jandarma İl Komutanı katıldı.

        Kampüs yaşamına kolaylık, öğrenci bütçesine destek

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        Öğrencilerin, akademik ve idari personelin günlük alışveriş ihtiyaçlarını kampüs içerisinde karşılayabilmelerini amaçlayan KOOP Market, geniş ürün çeşitliliği ve uygun fiyat politikasıyla üniversite yaşamına katkı sağlamayı hedefliyor. Yeni mağaza sayesinde öğrenciler ile akademik ve idari personel, kampüsten ayrılmadan temel gıda ve günlük ihtiyaç ürünlerine kolaylıkla ulaşabilecek. Böylece hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de öğrencilerin bütçelerini gözeten ekonomik bir alışveriş alternatifi sunulacak.

        Çiftçinin emeği üniversite kampüslerinde

        Tarım Kredi Grubu, KOOP Market aracılığıyla yerli üretimi desteklemeyi sürdürüyor. Tarım Kredi ekosisteminde üretilen ürünleri tüketicilerle buluşturan market, üreticinin emeğini değerlendiren, kaliteli ve güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştıran bir anlayışla faaliyet gösteriyor. Üniversite kampüslerinde açılan mağazalar, öğrencilerin yerli üretim ve kooperatifçilik kültürüyle buluşmasına da katkı sağlıyor.

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        Market, üniversitelerde yaygınlaşmaya devam ediyor

        Açıklamaya göre, Türkiye genelinde üniversite kampüslerindeki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen market, Ardahan Üniversitesi'ndeki yeni mağazasıyla hizmet ağını genişletti. Öğrencilerin, akademik ve idari personelin günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlayan market, kaliteli ve güvenilir ürünleri uygun fiyatlarla daha fazla üniversite kampüsüne ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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