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        Ardahan Valisi Yamlı, olumsuz hava koşullarından etkilenen Öncül köyünü ziyaret etti

        Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Çıldır ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen Öncül köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 22:17 Güncelleme:
        Ardahan Valisi Yamlı, olumsuz hava koşullarından etkilenen Öncül köyünü ziyaret etti

        Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Çıldır ilçesinde olumsuz hava koşullarından etkilenen Öncül köyünü ziyaret etti.

        Yamlı, köyde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden hasar tespit çalışmaları ve yapılan müdahalelere ilişkin bilgi aldı.

        Vatandaşlarla da bir araya gelen Yamlı, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

        Öncül köyünde önceki gün etkili olan sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı tarım arazileri zarar görmüş, 19 ev, 3 ahır ve 2 samanlıkta hasar oluşmuştu.

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