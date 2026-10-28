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        Ardahan'da asfaltlanan yollara son dokunuş: Şerit çizgileri çizildi

        Ardahan Belediyesi tarafından şehir merkezindeki yollarda güvenlik ve konforu artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında asfaltlanan güzergâhlarda yol şerit çizgileri çizilerek yollar daha düzenli ve güvenli hale getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Ardahan'da asfaltlanan yollara son dokunuş: Şerit çizgileri çizildi

        Ardahan Belediyesi tarafından şehir merkezindeki yollarda güvenlik ve konforu artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında asfaltlanan güzergâhlarda yol şerit çizgileri çizilerek yollar daha düzenli ve güvenli hale getirildi.

        Asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı yollarda, sürüş güvenliğini artırmak ve trafik akışını daha düzenli hale getirmek amacıyla yol şerit çizgileri çizildi. Yapılan çalışmalarla birlikte yolların görünürlüğü artırılırken sürücüler için daha belirgin ve güvenli bir ulaşım güzergâhı oluşturuldu.

        Asfaltlama çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çizgi uygulamaları, yolların daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşmasını sağladı. Sürücülerin ve yayaların güvenliği açısından önem taşıyan bu tür çalışmalar, ulaşım altyapısının iyileştirilmesinde tamamlayıcı bir rol üstleniyor.

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        Ardahan Belediyesi ekipleri, yol güvenliğinin sağlanmasında yalnızca kaliteli asfaltın değil, yol işaretlemeleri ve trafik kurallarına uyumun da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Yol şerit çizgilerinin tamamlanmasıyla birlikte güzergâhlarda hem görsel düzen sağlandı hem de daha güvenli bir ulaşım için önemli bir adım atılmış oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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