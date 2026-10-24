Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri İki Şehir, tek talep: "Sahara Tüneli artık yapılsın"

        İki Şehir, tek talep: "Sahara Tüneli artık yapılsın"

        Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Tüneli projesinin hayata geçirilmesi için Ardahan ve Artvin'den sivil toplum kuruluşları (STK) ile siyasi parti temsilcileri, kış aylarında ulaşımda aksamalara neden olan 2 bin 470 metre rakımlı Sahara Geçidi'nin altına tünel yapılmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:11 Güncelleme:
        İki Şehir, tek talep: "Sahara Tüneli artık yapılsın"

        Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Tüneli projesinin hayata geçirilmesi için Ardahan ve Artvin'den sivil toplum kuruluşları (STK) ile siyasi parti temsilcileri, kış aylarında ulaşımda aksamalara neden olan 2 bin 470 metre rakımlı Sahara Geçidi'nin altına tünel yapılmasını istedi.

        Ardahan ile Artvin sınırındaki Sahara mevkiinde bir araya gelen temsilciler, Ardahan'ı Karadeniz'e, Artvin'i ise Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan güzergahta kış şartları nedeniyle bölgenin ulaşım, güvenlik ve ekonomik kalkınması açısından büyük önem taşıyan projenin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

        REKLAM

        Ardahan’ın yıllardır gündeminde yer alan Sahara Tüneli’nin, özellikle kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının çözümüne önemli katkı sunması bekleniyor. Yüksek rakımı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşatan Sahara Geçidi’nde, tünel projesinin hayata geçirilmesiyle daha güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor.

        Ardahan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen buluşmada konuşan Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Candar Yılmaz, ŞavşatArdahan Sahara Tüneli projesinin hayata geçirilmesi için çağrıda bulunmak amacıyla toplandıklarını söyledi.

        REKLAM

        Yılmaz, ’’Bizler; Ardahan’ın ve Artinin geleceğine, ekonomik kalkınmasına, sosyal yaşamına ve ulaşım güvenliğine gönül vermiş Ardahan ve Artvin Sivil Toplum Kuruluşları olarak, bugün yalnızca Ardahan’ın değil, Artvin’in, Doğu Anadolu’nun, Karadeniz’in ve ülkemizin ulaşım ve ticaret ağı açısından büyük önem taşıdığına inandığımız ŞavşatArdahan Sahara Tüneli Projesi için ortak sesimizi duyurmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün burada dile getirdiğimiz talep, sadece bir yol veya tünel talebi değildir. Bu talep; güvenli ulaşımın, ticaretin, turizmin, üretimin, bölgesel kalkınmanın Artvin ve Ardahan’ın geleceğinin talebidir. Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesi arasında bulunan ve Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan yaklaşık 2.640 rakımlı Sahara Geçidi, bölgenin en önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan bu güzergah,

        REKLAM

        Ancak özellikle kış aylarında yoğun kar yağışı, tipi, buzlanma ve ağır iklim şartları nedeniyle bu güzergâhta ulaşım zaman zaman ciddi şekilde güçleşmekte, hatta kesintiye uğramaktadır. Bu durum yalnızca ulaşımı aksatmakla kalmauıp ; vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit etmekte, ticari faaliyetleri olumsuz etkilemekte, nakliye sürelerini ve maliyetlerini artırmakta, Ardahan'ın Karadeniz'e ulaşımını zorlaştırmaktadır. Bizler artık coğrafyanın ve ağır kış şartlarının İllerimizin gelişmesinin önünde bir engel olmasını istemiyoruz. Teknolojinin, mühendisliğin ve ulaşım yatırımlarının geldiği noktada Sahara Geçidi'nin oluşturduğu ulaşım sorunlarının kalıcı çözümü yine Sahara Tüneli'dir’’ dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Ardahan-Artvin sınırında Sahara Geçidi'ne tünel yapılmasını istediler
        Ardahan-Artvin sınırında Sahara Geçidi'ne tünel yapılmasını istediler
        Ardahan ve Artvin'deki STK'lardan Sahara Geçidi'nin altına tünel yapılması...
        Ardahan ve Artvin'deki STK'lardan Sahara Geçidi'nin altına tünel yapılması...
        Ardahan'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        Ardahan'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        KOOP Market, Ardahan Üniversitesi kampüsünde hizmete açıldı
        KOOP Market, Ardahan Üniversitesi kampüsünde hizmete açıldı
        Arılı kovanların ilkbahara sağlıklı çıkması için varroa mücadelesi büyük ön...
        Arılı kovanların ilkbahara sağlıklı çıkması için varroa mücadelesi büyük ön...
        Kaymakam Sakızcı Akçakale İlkokulunu ziyaret etti
        Kaymakam Sakızcı Akçakale İlkokulunu ziyaret etti