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        Domuz sürüsü büyükbaş hayvanların yakınında görüntülendi

        Ardahan'da ormanlık alanın kenarından ilerleyen bir domuz sürüsü, büyükbaş hayvanların bulunduğu bölgede görüntülendi. Doğal yaşamın dikkat çeken anlarından biri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Domuz sürüsü büyükbaş hayvanların yakınında görüntülendi

        Ardahan'da ormanlık alanın kenarından ilerleyen bir domuz sürüsü, büyükbaş hayvanların bulunduğu bölgede görüntülendi. Doğal yaşamın dikkat çeken anlarından biri, çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

        Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Tepe köyü ormanlık alanından çıkarak açık alanda ilerleyen domuzların, büyükbaş hayvanların yakınından geçerek yollarına devam ettiği görüldü. Görüntüler, yaban hayatının doğal yaşam alanları ile hayvancılık faaliyetlerinin iç içe olduğu bölgelerde karşılaşılabilecek manzaraları bir kez daha gözler önüne serdi.

        Ormanlık alanın kenarından ilerleyerek büyükbaş hayvanların yakınından geçen domuz sürüsü, bölgede doğal yaşamın günlük hayatla kesiştiği anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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