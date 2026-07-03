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        Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

        Ardahan'da haziran ayında düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

        Ardahan'da haziran ayında düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

        Bu kapsamda haziran ayı boyunca düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu imal ve ticareti, karşılıksız çek, kasten öldürme ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı.

        Yakalananlar arasında, haklarında 10 ile 27 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de yer aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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