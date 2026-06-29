Rektör Emiroğlu Azerbaycan'daki "Türk Dünyası Haftası" programını değerlendirdi

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Türk Dünyası Haftası" programını değerlendirdi.



Rektör Emiroğlu, AA muhabirine, katıldığı Bakü'deki programın, Türk dünyası üniversiteleri arasındaki akademik işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturduğunu söyledi.



Etkinlik kapsamında çeşitli oturum ve toplantılara katıldığını belirten Emiroğlu, "Farklı ülkelerden akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunduk. Program, Türk dünyasından akademisyenleri, araştırmacıları ve bilim insanlarını bir araya getirdi. Türkoloji alanındaki güncel çalışmalar ile ortak kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik konular değerlendirildi." dedi.



Emiroğlu, ayrıca Güney Kore Avrasya Enstitüsü ile Ardahan Üniversitesi arasında ikili işbirliği protokolü imzalanacağını bildirdi.

