Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Rektör Emiroğlu Azerbaycan'daki "Türk Dünyası Haftası" programını değerlendirdi

        Rektör Emiroğlu Azerbaycan'daki "Türk Dünyası Haftası" programını değerlendirdi

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Türk Dünyası Haftası" programını değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Rektör Emiroğlu Azerbaycan'daki "Türk Dünyası Haftası" programını değerlendirdi

        Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Türk Dünyası Haftası" programını değerlendirdi.

        Rektör Emiroğlu, AA muhabirine, katıldığı Bakü'deki programın, Türk dünyası üniversiteleri arasındaki akademik işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturduğunu söyledi.

        Etkinlik kapsamında çeşitli oturum ve toplantılara katıldığını belirten Emiroğlu, "Farklı ülkelerden akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunduk. Program, Türk dünyasından akademisyenleri, araştırmacıları ve bilim insanlarını bir araya getirdi. Türkoloji alanındaki güncel çalışmalar ile ortak kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik konular değerlendirildi." dedi.

        Emiroğlu, ayrıca Güney Kore Avrasya Enstitüsü ile Ardahan Üniversitesi arasında ikili işbirliği protokolü imzalanacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor

        Benzer Haberler

        Kırdığı çekirdeklerle kuşlara sofra kuruyor
        Kırdığı çekirdeklerle kuşlara sofra kuruyor
        Ardahan'da yeşile bürünen Kura Nehri'nin menderesleri FPV dronla görüntülen...
        Ardahan'da yeşile bürünen Kura Nehri'nin menderesleri FPV dronla görüntülen...
        Ardahan'da Emniyet personeline 'afet farkındalık eğitimi' verildi
        Ardahan'da Emniyet personeline 'afet farkındalık eğitimi' verildi
        Belediye ekipleri kaldırım çalışmalarını sürdürüyor
        Belediye ekipleri kaldırım çalışmalarını sürdürüyor
        Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası Ardahan Kalesi doğaseverleri bekliyor
        Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası Ardahan Kalesi doğaseverleri bekliyor
        Ardahan'da "27. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" 12 Temmuz...
        Ardahan'da "27. Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" 12 Temmuz...