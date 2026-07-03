Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Ardahan'da dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Ardahan'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 00:10 Güncelleme:
        Ardahan'da dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Ardahan'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde, nitelikli dolandırıcılık ile yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

        İncelemede, şüphelilerin sosyal medyadan verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suç gelirlerinin transferine aracılık ettikleri belirlendi.

        MASAK incelemelerinde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 64 milyon lira tutarında para hareketliliği tespit edilirken, operasyonda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli doküman ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!
        İspanya, son 16 biletini aldı!
        İspanya, son 16 biletini aldı!
        Uzman Erbaş teklifi Meclis'ten geçti
        Uzman Erbaş teklifi Meclis'ten geçti
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        "CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde irade var"
        Şam'da bombalı saldırı
        Şam'da bombalı saldırı
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Beşiktaş, transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş, transferi resmen açıkladı!
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        Dosya yeniden açıldı! DNA'lar eşleşti
        "Eğer dönseydim Fenerbahçe şampiyon olurdu!"
        "Eğer dönseydim Fenerbahçe şampiyon olurdu!"
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        "Başkanlığı bırakmayı düşünüyorum"
        "Başkanlığı bırakmayı düşünüyorum"
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!

        Benzer Haberler

        32 yılın rekoru: Çıldır Göl'ünde su seviyesi zirveye çıktı
        32 yılın rekoru: Çıldır Göl'ünde su seviyesi zirveye çıktı
        Polis, dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi
        Polis, dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi
        Ardahan ovasında yiyecek arayan tilki görüntülendi Kırdığı çekirdeklerle ku...
        Ardahan ovasında yiyecek arayan tilki görüntülendi Kırdığı çekirdeklerle ku...
        Rektör Emiroğlu Azerbaycan'daki "Türk Dünyası Haftası" programını değerlend...
        Rektör Emiroğlu Azerbaycan'daki "Türk Dünyası Haftası" programını değerlend...
        Kırdığı çekirdeklerle kuşlara sofra kuruyor
        Kırdığı çekirdeklerle kuşlara sofra kuruyor
        Ardahan'da yeşile bürünen Kura Nehri'nin menderesleri FPV dronla görüntülen...
        Ardahan'da yeşile bürünen Kura Nehri'nin menderesleri FPV dronla görüntülen...