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        Ardahan'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ardahan Valiliği tarafından resepsiyon gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 00:30 Güncelleme:
        Ardahan'da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ardahan Valiliği tarafından resepsiyon gerçekleştirildi.

        Resepsiyona Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, eşi Fatma Yamlı, Belediye Başkanı Faruk Demir, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Özyurt, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve davetlilerin katıldığı törende Cumhuriyetin 103'üncü yılı anısına pasta kesildi.

        Vali Yamlı, "Hep beraber aynı coşkuyu ve heyecanı birlikte yaşıyoruz"

        Törende konuşan Vali Yamlı, ''Milletimiz en zor zamanlarda bile ayağa kalkmasını bilmiştir. Her zaman umut duymuş ve hiçbir zaman karamsarlığa düşmemiştir. Bu iyi niyeti, bu azmi ve göstermiş olduğu çaba belki de cumhuriyetin temellerini oluşturdu. Cumhuriyet, sözde ve sadece lafta kurulmadı. Cumhuriyet, kahve köşelerinde de kurulmadığı gibi yaşatılamaz da. Cumhuriyeti bizler ve sizler çalışarak, üreterek, daha ileriye götürerek müreffeh Türkiye hedeflerine ulaşarak yaşatabilir ve ilerletebiliriz. Ve bunu böyle bilip bu şekilde çalışmamız lazım. Bizler sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü ve müreffeh Türkiye hedeflerine yönelmiş bir şekilde elimizden çalışmaları yapmalıyız. Aksi takdirde hepimizin malumu etrafımız ateş çemberi durumunda. Bu ateş çemberinden birlik, beraberlik ve en önemlisi de çok çalışarak bahsettiğim o muasır medeniyet seviyesi üzerine ancak o şekilde çıkabiliriz'' dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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