Ardahan İl genelinde güvenlik ve acil durum yönetiminin parçalarının arttırılması amacıyla düzenlenen "GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı", ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il sınırları içerisinde meydana gelen olası acil durumlar, güvenlik olayları ve toplumsal olayların düzenlenmesi, analizlerin yapılması ve kurumlar arası koordinasyon ve üst düzey yönetim konuları özetlenerek bir şekilde seçilmiştir.

GAMER bünyesinde tutulan kayıtlarda, altyapı altyapısı aracılığıyla iletilen veri genişliğinin hızı ve dağılımı üzerinde duruldu. Acil durum saniyelerinin kritik öneme sahip olduğu, tüm birimlerin entegre bir şekilde çalışmasının önemine dikkat çekildi.