Kentte dün etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı bölümünde karla mücadele ve tuzlama çalışması yapıldı.

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan iki kara yolunda ulaşım normale döndü.

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