Kura Nehri kısmen buz tuttu Nehirde yüzen buz tabakaları farklı görüntüler ortaya çıkardı
Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, Kura Nehri'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.
Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, Kura Nehri'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.
Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15,6 dereceye düşerken, Göle ilçesinde ise termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile Kura Nehri'nin bazı kesimleri buz tuttu. Nehir yüzeyinde oluşan ince buz tabakaları, akıntının etkisiyle su üzerinde hareket ederek farklı görüntüler ortaya çıkardı. Birbirinden ayrılarak nehir boyunca ilerleyen buz parçaları, adeta küçük yüzen buzulları andırdı. Özellikle nehrin kıyıya yakın ve akıntının daha yavaş olduğu bölümlerinde buzlanmanın belirginleştiği gözlemlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.