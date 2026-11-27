Ardahan'da soğuk hava ve kar yağışı etkili olurken, Kura Nehri'nin yüzeyi kısmen buz tuttu.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 15,6 dereceye düşerken, Göle ilçesinde ise termometreler eksi 18 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile Kura Nehri'nin bazı kesimleri buz tuttu. Nehir yüzeyinde oluşan ince buz tabakaları, akıntının etkisiyle su üzerinde hareket ederek farklı görüntüler ortaya çıkardı. Birbirinden ayrılarak nehir boyunca ilerleyen buz parçaları, adeta küçük yüzen buzulları andırdı. Özellikle nehrin kıyıya yakın ve akıntının daha yavaş olduğu bölümlerinde buzlanmanın belirginleştiği gözlemlendi.