Ardahan'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Ardahan'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Ardahan'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Hanak-Damal kara yolunda seyreden plakaları henüz belirlenemeyen Necmettin T. ve Uğurcan Ç. idaresindeki hafif ticari araçlar, Ortakent Kavşağı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla Hanak İlçe Entegre Sağlık Tesisi ile Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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