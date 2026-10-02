Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Ardahan'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Ardahan'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 19:52 Güncelleme:
        Ardahan'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Ardahan'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Hanak-Damal kara yolunda seyreden plakaları henüz belirlenemeyen Necmettin T. ve Uğurcan Ç. idaresindeki hafif ticari araçlar, Ortakent Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

        Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulansla Hanak İlçe Entegre Sağlık Tesisi ile Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        Telefon kredileri ile kredi kartlarında sınırlar değiştirildi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Avrupa, stoklarındaki dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürecek"
        "Avrupa, stoklarındaki dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürecek"
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        13 ihale dosyasında usulsüzlük tespiti
        Bugün Ne Oldu? 2 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Ekim 2026 haberleri
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Güney Kore Ukrayna'dan özür talep ediyor
        Güney Kore Ukrayna'dan özür talep ediyor
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Ardahan'da sağanak ve sis etkili oldu
        Ardahan'da sağanak ve sis etkili oldu
        Ardahan'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Ardahan'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Ardahan'da samanlıkta çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı
        Ardahan'da samanlıkta çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı
        Ardahan Üniversitesinde akademik yıl "Terörsüz Türkiye" dersiyle başladı
        Ardahan Üniversitesinde akademik yıl "Terörsüz Türkiye" dersiyle başladı
        Ardahan'da kayınpeder-damat kavgasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Ardahan'da kayınpeder-damat kavgasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Ardahan'da Kura Nehri'nde balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
        Ardahan'da Kura Nehri'nde balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı