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        Ardahan'da sağanak ve sis etkili oldu

        Ardahan'da sağanak ve sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 18:57 Güncelleme:
        Ardahan'da sağanak ve sis etkili oldu

        Ardahan'da sağanak ve sis etkisini gösterdi.

        Sis ve sağanak, özellikle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini artırdı.

        Yoğun sis nedeniyle görüş mesefesinin düştüğü bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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