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        Ardahan'da Mavi Kart Turnuvası başladı

        Ardahan'da, Herkes İçin Futbol ve Okul-Çocuk Futbolu Şenlikleri kapsamında düzenlenen Mavi Kart Uygulaması Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Ardahan'da Mavi Kart Turnuvası başladı

        Ardahan'da, Herkes İçin Futbol ve Okul-Çocuk Futbolu Şenlikleri kapsamında düzenlenen Mavi Kart Uygulaması Turnuvası başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 80. Yıl Cumhuriyet Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvada, il genelinden 450 ilkokul öğrencisi sahaya çıkarak futbol oynadı.

        Vali Vekili Semih Cembekli, burada yaptığı konuşmada, sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra karakter gelişimine de önemli katkılar sunduğunu söyledi.

        Mavi Kart uygulamasının fair-play, saygı ve centilmenlik gibi değerlerin küçük yaşlarda benimsenmesine katkı sağladığını belirten Cembekli, turnuvaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

        İlkokul 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin yer aldığı organizasyonda çocuklar, futbol oynayarak dürüstlük, saygı, hoşgörü, takım ruhu ve centilmenlik gibi değerleri sahaya yansıtırken, örnek davranış sergileyenler Mavi Kart ile ödüllendirildi.


        Uygulamayla öğrencilerin sportif becerilerinin yanı sıra dostluk, paylaşım ve kurallara uyma bilinci kazanmaları hedeflendi.

        Yarın da devam edecek turnuvanın açılışına kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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