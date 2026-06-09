Ardahan'da yıldırım isabet eden genç yaralandı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde yıldırım isabet eden genç yaralandı. İlçeye bağlı Yamçılı köyünde arazide bulunan 19 yaşındaki K.K'ye yıldırım isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı K.K, ambulansla Hanak'taki sağlık kuruluşuna kaldırılarak tedavi altına alındı.

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