Ardahan'da sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İlçede sağanak ve dolu, özellikle Kurtkale bölgesinde etkili oldu.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili olurken, şiddetli rüzgar bazı binaların çatılarında hasara neden oldu.

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