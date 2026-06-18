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        Ardahan'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına destek kermesi düzenlendi

        Ardahan'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) işbirliğinde "Güçlü Ordu Güçlü Türkiye" temasıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Ardahan'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına destek kermesi düzenlendi

        Ardahan'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) işbirliğinde "Güçlü Ordu Güçlü Türkiye" temasıyla kermes düzenlendi.

        Milli Egemenlik Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dua okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan TSKGV Erzurum Şube Başkanı Emekli Albay Ahmet Avcı, vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Türkiye'nin güçlü bir silahlı kuvvete sahip olmasının bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgulayan Avcı, vakfın kuruluş sürecinin 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türkiye'ye uygulanan ambargolarla başladığını söyledi.

        Başlangıçta her kuvvet bünyesinde ayrı güçlendirme vakıflarının kurulduğunu ifade eden Avcı, "1987 yılına kadar faaliyetlerini yürütmüşlerdir. 1987 yılında çıkarılan 3388 sayılı özel kanunla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfı kurulmuş ve bu üç vakfı bu şart altında birleştirilmiştir." dedi.

        Vakfın amacının yerli ve milli savunma sanayisine dayalı güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oluşumuna katkı sağlamak olduğunu dile getiren Avcı, bu doğrultuda milletin maddi ve manevi desteğinin önem taşıdığını kaydetti.

        Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı kermes, gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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