Ardahan'da yayla yollarında karla mücadele çalışması başladı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde, yüksek kesimlerde kıştan kalan kar nedeniyle yayla yollarında karla mücadele çalışması başlatıldı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, Çiçeklidağ, Çat, Serinkuyu ve Çavdarlı köy gruplarının kullandığı yayla yollarını ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma yürütüyor. Haziran ayına rağmen bazı bölgelerde etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle kapanan yollarda ekipler, kıştan kalan kar kütlelerini temizliyor. Yer yer 1 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülürken, ekipler kepçelerle yolu kapatan kar yığınlarını kaldırıyor. Yayla yollarının kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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