Ardahan'da yıldırım isabet eden 3 çoban hastaneye kaldırıldı
Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 3 çoban yaralandı.
Giriş: 15.08.2026 - 23:06 Güncelleme:
Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 3 çoban yaralandı.
Merkeze bağlı Yalnızçam Hasköy köyü merasında hayvan otlatan C.K, K.K. ve V.K'ye yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 çoban, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çobanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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