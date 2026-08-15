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        Ardahan'da yıldırım isabet eden 3 çoban hastaneye kaldırıldı

        Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 3 çoban yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 23:06 Güncelleme:
        Ardahan'da yıldırım isabet eden 3 çoban hastaneye kaldırıldı

        Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 3 çoban yaralandı.

        Merkeze bağlı Yalnızçam Hasköy köyü merasında hayvan otlatan C.K, K.K. ve V.K'ye yıldırım isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 çoban, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çobanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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