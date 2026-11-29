Ardahan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Vefa Programı kapsamında, il genelinde yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya, onların yaşamlarını kolaylaştırmaya ve gönüllerine dokunmaya devam ediyor.

Sosyal devlet anlayışının önemli örneklerinden biri olan Vefa Programı ile günlük yaşamlarını sürdürmekte güçlük çeken, kişisel ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını sürdürülüyor. Program kapsamında vatandaşların ev temizliği, kişisel bakım ve temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetler sunularak daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamalarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

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Vefa Programı ile yalnızca vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması değil, aynı zamanda sosyal hayata bağlılıklarının güçlendirilmesi, yalnızlık duygularının azaltılması ve kendilerini güvende hissetmeleri hedefleniyor.