Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde verilen resepsiyonda, davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını tebrik etti.

Baruş, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi’nin, iki ordunun savaş meydanındaki mücadelesinin ötesinde, bir milletin hürriyet uğrunda topyekun ayağa kalkışının ve bağımsızlık sevdasının eşsiz bir ifadesi olduğunu belirtti.

Ağustos ayının Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolunda kazandığı şanlı zaferlerle dolu olduğuna dikkat çeken Baruş, 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarının açıldığını, tarih boyunca kazanılan büyük zaferlerle Türk milletinin bu topraklardaki egemenliğini pekiştirdiğini ifade etti.

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Baruş, 30 Ağustos Zaferi’nin milletimizin iradesine asla pranga vurulamayacağını ve mukaddes vatanın hiçbir şart altında bölünemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Bugün bizlere düşen en temel vazifenin bu emanete aynı kararlılıkla sahip çıkmak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni bilimde, sanayide, diplomaside ve her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımaktır" dedi.

- Ardahan

Ardahan Polisevi'nde gerçekleşen programda Vali Ömer Hilmi Yamlı ve eşi Fatma Yamlı, davetlilerle tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı.

Şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet eden Yamlı, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Zafer Bayramı'nın 104. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

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"30 Ağustos Zafer Bayramı bize birçok şey öğretir, birçok nasihatta bulunur." diyen Yamlı, şunları kaydetti:

"Bunlardan en önemlisi millet olarak bizler tek yürek olduğumuz vakit, aynı hedefe, aynı amaca yöneldiğimizde Allah'ın izniyle bizi durdurabilecek hiç kimse ve güç yok. Bugün de ülkemizin etrafında gerçekten ateş çemberi mevcut. Savaşlar ve sıkıntılar var. Ama Allah'a şükür gerek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gerekse devletimizin ilgili kademelerindeki büyüklerimizin ferasetiyle gemimiz çok sağlam bir şekilde ilerliyor."

Ülke ve millet olarak büyümek ve hedefe ulaşmanın en önemli yolu fazifesini layıkıyla yapmaktan geçtiğini dile getiren Yamlı, "Bizler, 'nasıl olsa bu işleri yapanlar var' demememiz lazım. Hepimizin en büyük vazifesi, yaptığımız iş ne olursa, her ne ile uğraşıyorsak onu en iyi şekilde yapmak. Öğrenci en iyi şekilde okuyacak. Memur en iyi şekilde vazifesini yapacak. Esnaf en iyi şekilde esnaflığını yapacak. Asker, polis ne varsa vazifesinin en iyisini yapacak. Böyle olunca hedefimize çok daha güzel, çok daha doğru bir şekilde ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

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Program, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü anısına kesilen pasta ile sona erdi.

- Kars

Kars'ta da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla valilik tarafından resepsiyon düzenlendi.

Kars Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kars Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çepni, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ile davetliler katıldı.

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Programda Polat çifti, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla hazırlanan pastayı şehit ailesi ve gazilerle kesti.