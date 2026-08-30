Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 23:26 Güncelleme:
        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Erzurum Valisi Aydın Baruş, Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde verilen resepsiyonda, davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını tebrik etti.

        Baruş, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi’nin, iki ordunun savaş meydanındaki mücadelesinin ötesinde, bir milletin hürriyet uğrunda topyekun ayağa kalkışının ve bağımsızlık sevdasının eşsiz bir ifadesi olduğunu belirtti.

        Ağustos ayının Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolunda kazandığı şanlı zaferlerle dolu olduğuna dikkat çeken Baruş, 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarının açıldığını, tarih boyunca kazanılan büyük zaferlerle Türk milletinin bu topraklardaki egemenliğini pekiştirdiğini ifade etti.

        REKLAM

        Baruş, 30 Ağustos Zaferi’nin milletimizin iradesine asla pranga vurulamayacağını ve mukaddes vatanın hiçbir şart altında bölünemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirterek, "Bugün bizlere düşen en temel vazifenin bu emanete aynı kararlılıkla sahip çıkmak ve Türkiye Cumhuriyeti’ni bilimde, sanayide, diplomaside ve her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımaktır" dedi.

        - Ardahan

        Ardahan Polisevi'nde gerçekleşen programda Vali Ömer Hilmi Yamlı ve eşi Fatma Yamlı, davetlilerle tek tek selamlaşarak bayramlarını kutladı.

        Şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet eden Yamlı, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Zafer Bayramı'nın 104. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        REKLAM

        "30 Ağustos Zafer Bayramı bize birçok şey öğretir, birçok nasihatta bulunur." diyen Yamlı, şunları kaydetti:

        "Bunlardan en önemlisi millet olarak bizler tek yürek olduğumuz vakit, aynı hedefe, aynı amaca yöneldiğimizde Allah'ın izniyle bizi durdurabilecek hiç kimse ve güç yok. Bugün de ülkemizin etrafında gerçekten ateş çemberi mevcut. Savaşlar ve sıkıntılar var. Ama Allah'a şükür gerek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gerekse devletimizin ilgili kademelerindeki büyüklerimizin ferasetiyle gemimiz çok sağlam bir şekilde ilerliyor."

        Ülke ve millet olarak büyümek ve hedefe ulaşmanın en önemli yolu fazifesini layıkıyla yapmaktan geçtiğini dile getiren Yamlı, "Bizler, 'nasıl olsa bu işleri yapanlar var' demememiz lazım. Hepimizin en büyük vazifesi, yaptığımız iş ne olursa, her ne ile uğraşıyorsak onu en iyi şekilde yapmak. Öğrenci en iyi şekilde okuyacak. Memur en iyi şekilde vazifesini yapacak. Esnaf en iyi şekilde esnaflığını yapacak. Asker, polis ne varsa vazifesinin en iyisini yapacak. Böyle olunca hedefimize çok daha güzel, çok daha doğru bir şekilde ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Program, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü anısına kesilen pasta ile sona erdi.

        - Kars

        Kars'ta da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla valilik tarafından resepsiyon düzenlendi.

        Kars Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Kadir Çelik, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kars Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çepni, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri ile davetliler katıldı.

        REKLAM

        Programda Polat çifti, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı dolayısıyla hazırlanan pastayı şehit ailesi ve gazilerle kesti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran’ın Lark Adası’na saldırı
        İran’ın Lark Adası’na saldırı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Fenerbahçe, Samsun'da hata yapmadı!
        Fenerbahçe, Samsun'da hata yapmadı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Müşterilerin görüntülerini kaydettiler! 3 tutuklama
        Müşterilerin görüntülerini kaydettiler! 3 tutuklama
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        Filenin Sultanları, Akdeniz Oyunları şampiyonu!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        "Özür bekliyor"
        "Özür bekliyor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"

        Benzer Haberler

        Ardahan'da çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi
        Ardahan'da çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi
        Erzurum ve Ardahan'da sağanak, dolu ve sis etkili oldu
        Erzurum ve Ardahan'da sağanak, dolu ve sis etkili oldu
        Ardahan'da çıkan yangında ahır, samanlık ve ambar küle döndü
        Ardahan'da çıkan yangında ahır, samanlık ve ambar küle döndü
        Posof'ta 30 Ağustos törenlerle kutlandı
        Posof'ta 30 Ağustos törenlerle kutlandı
        Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
        Ardahan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
        Tırpanla ot biçme geleneğini imece usulü yaşatıyorlar
        Tırpanla ot biçme geleneğini imece usulü yaşatıyorlar