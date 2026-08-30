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        Tırpanla ot biçme geleneğini imece usulü yaşatıyorlar

        GÜNAY NUH / ÖZGEN BEŞLİ - Ardahan'ın Damal ilçesinde çiftçiler, tarım makinelerinin giremediği dağlık, engebeli ve sulak arazilerde tırpanla ot biçme geleneğini imece usulüyle yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Tırpanla ot biçme geleneğini imece usulü yaşatıyorlar

        GÜNAY NUH / ÖZGEN BEŞLİ - Ardahan'ın Damal ilçesinde çiftçiler, tarım makinelerinin giremediği dağlık, engebeli ve sulak arazilerde tırpanla ot biçme geleneğini imece usulüyle yaşatıyor.

        Tarım ve hayvancılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı Ardahan'da çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için ot biçme mesaisine başladı.

        Damal ilçesinde tarım makinelerinin giremediği dağlık, engebeli ve sulak arazilerde çalışan çiftçiler, tırpanla gün boyunca ot biçiyor.

        Sabahın erken saatlerinde çayırlara giden çiftçiler, biçtikleri otları kurutmak üzere topluyor. Zorlu arazi koşullarında beden gücüyle sürdürülen çalışma, çiftçiler için yoğun emek gerektiriyor.

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        Zaman zaman mola vererek dinlenen çiftçiler, tırpanlarını masatlayarak (bileyerek) çalışmalarına devam ediyor.

        Biçilen otlar, kurutulduktan sonra balya haline getirilerek kış aylarında hayvanların yem ihtiyacının karşılanmasında kullanılıyor.

        Çiftçiler, tırpanla ot biçme geleneğini imece usulüyle sürdürerek gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

        - "15 yaşından beri tırpan işini yapıyorum"

        Damal'ın Seyitören köyünde tırpanla ot biçen çiftçilerden 65 yaşındaki Hasan Cankan, AA muhabirine, ilçede bazı arazilerin coğrafi yapısı nedeniyle tarım makinelerinin kullanımına uygun olmadığını söyledi.

        Özellikle dağlık ve sulak alanlarda tırpan kullanmak zorunda kaldıklarını anlatan Cankan, "65 yaşındayım, 15 yaşından beri bu tırpan işini yapıyorum. Buranın altı su olduğu için makine girmiyor. Onun için tırpanla biçiyoruz. Bizden sonra artık tırpanla biçici zor çıkar." dedi.

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        Garip Cankan da Damal'da engebeli ve dağlık arazilerde tırpanla ot biçmek zorunda kaldıklarını belirterek, bu yöntemin oldukça zahmetli olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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