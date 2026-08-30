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        Erzurum ve Ardahan'da sağanak, dolu ve sis etkili oldu

        Erzurum ve Ardahan'da sağanak, dolu ve sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Erzurum ve Ardahan'da sağanak, dolu ve sis etkili oldu

        Erzurum ve Ardahan'da sağanak, dolu ve sis etkili oldu.

        Erzurum'da yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Bazı vatandaşlar, su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorluk yaşadı.

        Ekipler, su baskınları yaşanmaması için tedbirlerini artırdı.

        Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini artıran dolu nedeniyle çevre kısa sürede beyaza büründü.

        Yolda sağanak ve doluyla birlikte etkili olan sis ise yer yer görüş mesafesini düşürdü.

        Yetkililer, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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