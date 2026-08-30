Erzurum ve Ardahan'da sağanak, dolu ve sis etkili oldu
Erzurum ve Ardahan'da sağanak, dolu ve sis etkili oldu.
Erzurum ve Ardahan'da sağanak, dolu ve sis etkili oldu.
Erzurum'da yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Bazı vatandaşlar, su birikintilerinden geçmeye çalışırken zorluk yaşadı.
Ekipler, su baskınları yaşanmaması için tedbirlerini artırdı.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkisini artıran dolu nedeniyle çevre kısa sürede beyaza büründü.
Yolda sağanak ve doluyla birlikte etkili olan sis ise yer yer görüş mesafesini düşürdü.
Yetkililer, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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