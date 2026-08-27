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        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri GÜNCELLEME - Ardahan'da sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu

        GÜNCELLEME - Ardahan'da sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili olurken, şiddetli rüzgar 14 binanın çatısında hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 21:17 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Ardahan'da sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili olurken, şiddetli rüzgar 14 binanın çatısında hasara neden oldu.

        İlçede sağanak ve dolu, özellikle Kurtkale bölgesinde etkili oldu.

        Öncül köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle 14 binanın çatısında hasar oluştu.

        AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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