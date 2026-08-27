GÜNCELLEME - Ardahan'da sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili olurken, şiddetli rüzgar 14 binanın çatısında hasara neden oldu.
Giriş: 27.08.2026 - 21:17 Güncelleme:
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sağanak ve dolu etkili olurken, şiddetli rüzgar 14 binanın çatısında hasara neden oldu.
İlçede sağanak ve dolu, özellikle Kurtkale bölgesinde etkili oldu.
Öncül köyünde şiddetli rüzgar nedeniyle 14 binanın çatısında hasar oluştu.
AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışması başlattı.
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