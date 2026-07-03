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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Ardahan Valisi Çiçekli'yi ziyaret etti

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 20:08 Güncelleme:
        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Ardahan Valisi Çiçekli'yi ziyaret etti

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi ziyaret etti.


        Ardahan Valiliği'ne gelen Orgeneral Tokel, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Vali Çiçekli ile bir araya geldi.


        Orgeneral Tokel'in ziyareti basına kapalı gerçekleştirildi.

        Ziyarete, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ve 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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