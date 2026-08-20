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        "Türk Tarih Kurumu Mobil Tırı" Ardahan'da kitapseverlerle buluştu

        "Her Eve Bir Tarih Kitabı" sloganıyla yola çıkan Türk Tarih Kurumunun mobil satış mağaza tırı, Ardahan'da kitapseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 19:31 Güncelleme:
        "Türk Tarih Kurumu Mobil Tırı" Ardahan'da kitapseverlerle buluştu

        "Her Eve Bir Tarih Kitabı" sloganıyla yola çıkan Türk Tarih Kurumunun mobil satış mağaza tırı, Ardahan'da kitapseverlerle buluştu.

        Proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilini ziyaret edecek "Türk Tarih Kurumu Mobil Tırı"nın 59. durağı Ardahan oldu.

        Kurumun Türk ve dünya tarihine ışık tutan yüzlerce yayınının indirimli fiyatlarla satışa sunulduğu mobil kitap satış mağazası, Ardahan Kalesi'nin ana girişinde okurların beğenisine sunuldu.

        Her yaştan okura tarihe ilişkin merak ettikleri konularda başvurabilecekleri kaynaklar sunmayı amaçlayan mobil kitap satış mağazasıyla, kurumun bilimsel yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve toplumdaki tarih okuryazarlığının artırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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