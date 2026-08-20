"Türk Tarih Kurumu Mobil Tırı" Ardahan'da kitapseverlerle buluştu

Her yaştan okura tarihe ilişkin merak ettikleri konularda başvurabilecekleri kaynaklar sunmayı amaçlayan mobil kitap satış mağazasıyla, kurumun bilimsel yayınlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve toplumdaki tarih okuryazarlığının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilini ziyaret edecek "Türk Tarih Kurumu Mobil Tırı"nın 59. durağı Ardahan oldu.

"Her Eve Bir Tarih Kitabı" sloganıyla yola çıkan Türk Tarih Kurumunun mobil satış mağaza tırı, Ardahan'da kitapseverlerle buluştu.

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