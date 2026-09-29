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        İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Artvin'de partililerle bir araya geldi

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Artvin'de partililerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:59 Güncelleme:
        İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Artvin'de partililerle bir araya geldi

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Artvin'de partililerle buluştu.

        Partisinin Artvin İl Başkanlığını ziyaret eden Kavuncu, Türkiye'nin İYİ Parti'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

        Kavuncu, "Biz beraberliği, kucaklaşmayı çok önemsiyoruz." dedi.

        Fon soruşturmalarına ilişkin suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Kavuncu, "Hukuk İşleri Başkanımız Hakan Şeref Olgun bir çalışma, hazırlık yaptı. Bugün, yarın suç duyurusunu yapacak. Unutturulmaması, sonuna kadar hesap sorulması lazım." diye konuştu.

        Şehir merkezinde esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Kavuncu, Vali Turan Ergün'ü de makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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