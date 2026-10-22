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        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Tulum çalıp eğlenmek için denizdeki kayaya baraka yaptılar Gençlerin "Martıevi" adını verdiği baraka, uçsuz bucaksız deniz manzarası ile dikkat çekiyor

        Tulum çalıp eğlenmek için denizdeki kayaya baraka yaptılar Gençlerin "Martıevi" adını verdiği baraka, uçsuz bucaksız deniz manzarası ile dikkat çekiyor

        Artvin'de, gençlerin kimseyi rahatsız etmeden tulum çalıp eğlenmek amacıyla denizdeki dev kayanın üzerine inşa ettiği "Martıevi", ahşap mimarisi ve Karadeniz manzarasıyla dikkat çekiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Tulum çalıp eğlenmek için denizdeki kayaya baraka yaptılar Gençlerin "Martıevi" adını verdiği baraka, uçsuz bucaksız deniz manzarası ile dikkat çekiyor

        Artvin'de, gençlerin kimseyi rahatsız etmeden tulum çalıp eğlenmek amacıyla denizdeki dev kayanın üzerine inşa ettiği "Martıevi", ahşap mimarisi ve Karadeniz manzarasıyla dikkat çekiyor.

        Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi Liman mevkiinde, denizin içindeki yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki kayanın üzerine yapılan ahşap baraka, sıra dışı konumuyla ilgi görüyor. Kara yolu bağlantısı bulunmayan ve yalnızca tekneyle ulaşılabilen Martıevi, tulum sesleriyle Karadeniz kültürünün yaşatıldığı bir buluşma noktası olarak kullanılıyor.

        Kıyıya yaklaşık 20 metre, limana ise 200 metre mesafede bulunan baraka, mahalledeki gençlerin bir araya gelerek vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturma düşüncesiyle yapılmış. İnşasında kullanılan malzemeler kayıklarla parça parça taşınırken, kayanın üzerindeki ahşap yapıya çıkmak için merdiven kuruldu.

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        Gençlerin "Martıevi" adını verdiği baraka, uçsuz bucaksız deniz manzarası ve dalga sesleri eşliğinde tulum çalıp eğlenmek isteyenleri ağırlıyor. Denizin ortasındaki konumuyla dikkat çeken yapı, çevredekileri rahatsız etmeden müzik yapma düşüncesiyle ortaya çıkmasıyla da farklılaşıyor.

        Martıevi'nin yapım sürecini ve kullanım amacını anlatan Serkan Ergin, "Burası, gençlerin kimseyi rahatsız etmeden tulum çalıp eğlenebilecekleri bir yer oluşturma düşüncesiyle yapıldı. Martıevi adını verdiğimiz bu baraka, kıyıdan yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayanın üzerinde bulunuyor. Kara yolu bağlantısı olmadığı için yapımında kullanılan bütün malzemeler kayıklarla tek tek taşındı.

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        Şimdi de buraya kayıklarla gelip gidiyoruz. Kayaya ulaştıktan sonra merdivenle barakaya çıkıyoruz. Burada arkadaşlarımızla bir araya geliyor, tulum çalıp eğleniyor ve Karadeniz'in eşsiz manzarasının tadını çıkarıyoruz. Denizle iç içe, kendine özgü bir yer. Martıevi, zamanla hem buluşma noktamız oldu hem de Arhavi'nin dikkat çeken yerlerinden biri hâline geldi" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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