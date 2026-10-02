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        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Artvin'de konuştu:

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine tüm Türkiye'yi Yeni Parti'ye güvenmeye, Yeni Parti ile birlikte bu yeni yolculuğa çıkmaya davet ediyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 19:12 Güncelleme:
        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Artvin'de konuştu:

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine tüm Türkiye'yi Yeni Parti'ye güvenmeye, Yeni Parti ile birlikte bu yeni yolculuğa çıkmaya davet ediyorum." dedi.

        Milli İrade Meydanı'nda parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden Özel, yola çıkarken pusulalarını millete çevirdiklerini söyledi.

        Yolu millete sorduklarını, pusulanın millette olduğunu belirten Özel, "Rota iktidardır. Çok çile çektik, çok zorluklar gördük, çok engellere takıldık ama tüm sıkıntıları sizlerin desteğiyle aştık. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Özel, Yeni Parti'nin Atatürkçülerin, milliyetçilerin, cumhuriyetçilerin, vatanını, milletini, bayrağını, atasını seven herkesin partisi olduğunu anlatarak, "Artvinlileri, geçmişte hangi siyasi görüşte olurlarsa olsun bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden, iyiliğinden yana olanları, eşitlikten, kardeşlikten yana olanları, alın terine değer verenleri, emeklisine saygı duyanları, gençlerinin geleceğinden kaygı duyanları Yeni Parti'nin yeni yürüyüşüne, iktidar yürüyüşüne davet ediyorum." dedi.

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        "Yaşadığımız krizler yetmezmiş gibi şimdi bir de fon krizi çıktı." ifadesini kullanan Özel, fon krizinde 455 bin tekil yatırımcının dolandırıldığını, yaşanan olayın sadece bir finansal kriz olarak görülemeyeceğinin altını çizdi.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik operasyonlara da değinen Özel, bu operasyonların fon krizinin gündemden uzaklaştırılması amacıyla yapıldığını savundu.

        Operasyon sırasında çekilen bazı görüntülerin basına servis edildiğini ileri süren Özel, şunları kaydetti:

        "Buradan (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a sesleniyorum: O Adalet Bakanlığında gayri resmi olarak her haberi 'Böyle yazın.' diye yalan yanlış yollayan, yalan yanlış fotoğraflar, videolar yollayan, suçsuz ve günahsız insanların eşinin iffetiyle oynayan bu şarlatanı ya sen durdur ya gelip biz durduracağız. Bu yüzden kimse bu memleketi sahipsiz sanmasın. Kimse geldiği makama güvenip, yukarıdan bakıp millete kibir yapmasın. Bundan sonra bir kadının ev görüntülerini, özel hayat görüntüsünü basına yollarsa eğer o şarlatan, o Bakanlığı biz basacağız milletvekilleri olarak. Bu kadar söylüyorum."

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        Vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Özel, şöyle devam etti:

        "Biz o sandığa varacağız, o seçimi alacağız, bu iktidarı değiştireceğiz, bundan herkes emin olsun. İşte o gün geldiğinde bunların hepsinin hesabını soracağız. Borsada kayıp şu anda 3,5 trilyon lira, tasfiye edilen 131 fonda kalan para 800 milyar lira. Bu soygunun yaklaşık maliyeti 90 milyar dolar. Biliyorsunuz 6 Şubat 2023'te bir büyük deprem oldu. Adına 'asrın felaketi' denildi. 'Asrın felaketi'nin maliyeti devletin rakamlarıyla 100 milyar dolar. Asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar."

        Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

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        "O sandığa varacağız, o seçimi alacağız. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine tüm Türkiye'yi Yeni Parti'ye güvenmeye, Yeni Parti ile birlikte bu yeni yolculuğa çıkmaya davet ediyorum."

        Özgür ​​​​​​​Özel, Artvin'in Borçka ilçesinin Cankurtaran mevkisinde 3 Eylül 2024'te ormanlık alandaki ağaç kesimini engellemeye çalışan Reşit Kibar'ın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı bir süre takip etti.

        Artvin Borçka Garnizon Şehitliği ile eski CHP Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun ilçe merkezindeki mezarını ziyaret eden Özel, Rize'nin Pazar ilçesinde 19 Eylül'de yaşanan taşkında iş yerleri zarar gören esnafla da bir araya geldi, sorun ve talepleri dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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