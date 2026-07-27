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        Yusufeli Kaymakamı Ahmet Tan görevine başladı

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Artvin'in Yusufeli ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Tan, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 17:38 Güncelleme:
        Yusufeli Kaymakamı Ahmet Tan görevine başladı

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Artvin'in Yusufeli ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Tan, görevine başladı.

        Kaymakam Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca vatandaş odaklı, çözüm üreten ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını söyledi.

        Kendisinin de bu yörenin evladı olduğunu belirten Tan, Yusufeli'nin sosyal yapısını, kültürünü ve insanını yakından tanıdığını ifade etti.

        Eğitimin öncelikli çalışma alanlarından biri olacağını vurgulayan Tan, çocuklar ve gençlerin geleceğine katkı sağlayacak projelere önem vereceklerini dile getirdi.

        İlçenin yeni yerleşim sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi için yoğun çaba göstereceklerini kaydeden Tan, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmet ve destek çalışmalarını da öncelikli konular arasında gördüklerini vurguladı.

        Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve ulaşılabilir şekilde sunulmasını hedeflediklerini ifade eden Tan, asayiş ve kamu düzeninin korunması konusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışacaklarına işaret etti.

        Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olacaklarını kaydeden Tan, "Devletimizin kapısı her vatandaşımıza açıktır. Yusufeli'nde vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, kurumlarımızla iş birliği içinde ilçemizin gelişimi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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