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        Adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Aydın'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Aydın'ın Köşk ve Efeler ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 71 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Aydın genelinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde satın aldığı, kabul ettiği, bulundurduğu ya da kullandığı değerlendirilen ve Efeler ile Köşk ilçelerinde ikamet eden 98 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 71 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2 yaşı küçük çocuk hakkında Adli Süreçteki Çocuk (ASÇ) işlemleri uygulanarak ailelerine teslim edildi. 23 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Yakalanan 71 şüpheliden 67'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı uygulanırken, 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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