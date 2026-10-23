Didim'de vakıflar arazisi için imzalar atıldı
Didim Belediyesi tarafından Didim halkı adına yürütülen Vakıflar arazisi sürecinde imzalar atıldı.
Didim Belediyesi tarafından Didim halkı adına yürütülen Vakıflar arazisi sürecinde imzalar atıldı.
Didim Belediye Meclisinin verdiği yetki doğrultusunda ihaleye katılan ve en uygun teklifi sunarak ihaleyi kazanan Didim Belediyesi, alanın Didim’e kazandırılması yolunda önemli bir aşamayı tamamladı. Didim halkının ortak yararı gözetilerek yürütülen süreç kapsamında imzaların atılmasıyla birlikte, Vakıflar arazisinin Didim’e kazandırılması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Didim Belediyesi, kentin ortak değerlerini korumak ve Didim’in geleceğine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarla kentin yararını gözetmeye devam ediyor.
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