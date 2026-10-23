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        NAFAD'dan okullarda afet farkındalık eğitimleri

        Nazilli Belediyesi NAFAD ekibi, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında okullarda düzenlediği eğitimlerle öğrencilere afet bilinci aşıladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:01 Güncelleme:
        NAFAD'dan okullarda afet farkındalık eğitimleri

        Nazilli Belediyesi NAFAD ekibi, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında okullarda düzenlediği eğitimlerle öğrencilere afet bilinci aşıladı.

        Nazilli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Nazilli Afet ve Acil Durum (NAFAD) ekibi, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Buharkent İstiklal Okulu, 50. Yıl Ticaret Lisesi, Turan İlkokulu, Orhangazi İlkokulu, Gencelli Şehit Tekin Durmaz İlkokulu, 23 Nisan Anaokulu, Vakıfbank İlkokulu ve Adem SODAM'da afet farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerde öğrencilere afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında sergilenmesi gereken doğru davranışlar ve afetlere hazırlıklı olmanın hayati önemi anlatıldı.

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        Afetlere karşı hazırlıklı olmanın küçük yaşlarda kazanılan bilinçle başladığını vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Afetlerin ne zaman yaşanacağını bilemeyiz ancak alacağımız önlemlerle riskleri azaltabiliriz. Çocuklarımızın afetler konusunda bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. NAFAD ekibimizle birlikte eğitim çalışmalarımızı sürdürerek daha güvenli ve afetlere karşı dirençli bir Nazilli için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Talepte bulunan okullar başta olmak üzere kamu kurumları, özel kuruluşlar ve toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı amaçlayan ekip, Nazilli'yi afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli bir ilçe haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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