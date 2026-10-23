Kuşadası Belediyesi'nden kaçak moloz dökümüne karşı seferberlik

Kuşadası Belediyesi, çevre kirliliğine yol açan kaçak moloz dökümlerini engellemek amacıyla seferberlik başlattı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde yaptığı denetimlerini sıklaştırırken Fen İşleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de molozların bulunduğu alanlarda detaylı temizlik çalışması yaptı.

Kuşadası Belediyesi, kentin doğal yapısını ve çevre sağlığını tehdit eden kaçak moloz dökümlerine karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde düzenli olarak denetimler yapılıyor. Ekipler yaptıkları son denetimde, Yaylaköy, Soğucak ve Çınar mahallelerinde bulunan ormanlık alanlara kamyon ve traktörlerle moloz, çöp, ev eşyası ve eski büro malzemelerinin kaçak olarak döküldüğünü tespit etti.

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Gerekli tutanakları tutan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde hareket edip, söz konusu bölgelerin hızlı bir şekilde temizlenmesini sağladı. Ardından kaçak moloz dökülen alanların etrafına da üzerinde ‘Çöp ve moloz dökmek yasaktır. Bu alan kamera ile izlenmektedir’ yazılı uyarı levhaları yerleştirildi. Kentteki tüm molozları temizlemek için büyük bir seferberlik başlattıklarını belirten yetkililer, Kuşadası’nın Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekip, vatandaşlara ve firmalara duyarlılık ve iş birliği çağrısında bulundu.