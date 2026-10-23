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        Kuşadası'nın su altı güzellikleri, dalış tutkunlarının ilgisini çekiyor

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, ilçenin sahip olduğu tarihi ve kültürel rotaları gezmenin yanı sıra eşsiz güzellikteki su altı dünyasını da keşfetme fırsatı buluyor. Mavi suların derinliklerindeki kayalıklar, mağaralar, resifler ve farklı türdeki deniz canlıları, dalış tutkunlarına Kuşadası'nı başka bir açıdan tanıma deneyimi sunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Kuşadası'nın su altı güzellikleri, dalış tutkunlarının ilgisini çekiyor

        AYDIN’ın Kuşadası ilçesine, tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, ilçenin sahip olduğu tarihi ve kültürel rotaları gezmenin yanı sıra eşsiz güzellikteki su altı dünyasını da keşfetme fırsatı buluyor. Mavi suların derinliklerindeki kayalıklar, mağaralar, resifler ve farklı türdeki deniz canlıları, dalış tutkunlarına Kuşadası’nı başka bir açıdan tanıma deneyimi sunuyor.

        Ege’nin turizmdeki önemli merkezlerinden Kuşadası, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Efes Antik kenti ve Meryem Ana Evi’ne yakın olan konumuyla ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkaran Kuşadası, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ilgi odağı oluyor. İlçenin Dilek Yarımadası Milli Parkı ve Güvercinada Kalesi gibi kültür rotalarını gezen turistler, aynı zamanda Kuşadası’nın eşsiz güzellikteki su altı dünyasını keşfetme fırsatı da buluyor. Mavi suların derinliklerindeki kayalıklar, mağaralar, doğal ve suni resifler ile farklı türdeki deniz canlıları, dalış tutkunlarına Kuşadası’nı başka bir açıdan tanıma tecrübesi yaşatıyor.

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        'GÜNDÜZ VE GECE DALIŞI YAPILABİLİYOR'

        Kuşadası'nda yaklaşık 30 yıldır dalış eğitmenliği yapan Tağmaç Saraçoğlu, yerli ve yabancı turistlerin ilçede dalış turizmine bu yıl da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Kuşadası'nın birçok dalış noktasına sahip olduğunu belirten Saraçoğlu, "Dalış noktalarımızda kayalıklar ve mağaralar var. Ayrıca Türkiye'nin en büyük uçak batığı resiflerinden biri de Kuşadası’nda bulunuyor. Yine gündüz ve gece dalışı yapılabilecek farklı bölgelere de sahibiz. Ayrıca Kuşadası’na gelenler başlangıç seviyesinden 42 metreye kadar sportif amaçlı dalış yapabilirler. Kuşadası’nın konaklama imkanları da oldukça fazla olduğu için dalış tutkunları ilçemizde bu deneyimi istedikleri kadar kalarak yaşayabiliyor" dedi.

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        'DALIŞ TUTKUNLARINI KUŞADASI’NA BEKLİYORUZ'

        Dalış tutkunlarının Kuşadası’na geldiklerinde su altında birçok farklı türdeki deniz canlısını görme fırsatı bulduğuna dikkat çeken Saraçoğlu, "Vatoz, deniztavşanı, sürüler halinde gezen akya ve kırlangıç balıkları bunların başında geliyor. Özellikle nesli tehlike altında olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağaları da bazı dalışlarda karşımıza çıkıyor. Kuşadası’nda deniz suyunun yılın çoğu ayında sıcak ve berrak olması da dalmak için önemli bir avantaj sağlıyor. Dalış tutkunlarını Kuşadası’na bekliyoruz" diye konuştu.

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