Aydın'da kamu çalışanları basketbol turnuvasında buluştu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kamu Sporları 3x3 Basketbol Turnuvası'nda Aydın Milli Eğitim, hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaşarak çifte başarı elde etti.

Aydın'da kamu kurumları arasında sportif dayanışmayı güçlendirmek ve çalışanları sporun birleştirici gücü etrafında buluşturmak amacıyla düzenlenen Kamu Sporları 3x3 Basketbol Turnuvası, final müsabakalarının ardından tamamlandı. Kamu çalışanlarının mücadele ettiği organizasyonda takımlar, şampiyonluk için sahada ter döktü. Turnuvanın final karşılaşmalarında Aydın Milli Eğitim, kadınlar ve erkekler kategorilerinde birinciliği elde ederek iki kupanın da sahibi oldu.

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Erkekler kategorisinde dört grupta toplam 14 takımın mücadele ettiği turnuvada, Aydın Milli Eğitim şampiyon olurken, Aydın Barosu ikinci, Didim Belediyesi ise üçüncü sırada yer aldı. Kurumlar arası dayanışmanın ön plana çıktığı organizasyonda, sporcuların mücadelesi heyecanlı anlara sahne oldu.

Final müsabakalarını Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe de tribünden takip etti. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.