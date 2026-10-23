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        Vali Varol, kültürel mirasın izini sürdü

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, geleneksel kabak kemane yapımını sürdüren somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı zanaatkar Taşkın Tuncer'i iş yerinde ziyaret ederek el sanatının incelikleri hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Vali Varol, kültürel mirasın izini sürdü

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, geleneksel kabak kemane yapımını sürdüren somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı zanaatkar Taşkın Tuncer’i iş yerinde ziyaret ederek el sanatının incelikleri hakkında bilgi aldı.

        Aydın Valisi Dr. Osman Varol, geleneksel el sanatlarının yaşatılması için çalışmalarını sürdüren zanaatkar Taşkın Tuncer’i iş yerinde ziyaret etti. Ziyarette, kabak kemane yapımını sürdüren ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olan Tuncer ile bir araya gelen Vali Varol, geleneksel çalgının yapım aşamaları ve incelikleri hakkında bilgi aldı. Zanaatkarın çalışmaları hakkında bilgi edinen Varol, Taşkın Tuncer’e çalışmalarında başarılar diledi. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Valimiz Dr. Osman Varol, geleneksel el sanatlarımızdan kabak kemane yapımını sürdüren ve somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, zanaatkar Taşkın Tuncer’i iş yerinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, kabak kemane yapımının inceliklerini Taşkın Tuncer’den dinleyen Sayın Valimiz, kendisine çalışmalarında başarılar diledi" ifadeleri yer aldı.

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