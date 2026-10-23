Aydın'da ilçe belediye yatırımlarında Didim ilk sırada

Aydın’da 2026 yılında yerel yönetimler tarafından yürütülen 83 proje için 3 milyar 457 milyon 981 bin 424 TL harcama yapılırken, ilçe belediyeleri arasında 353 milyon 902 bin 402 TL ile Didim Belediyesi ilk sırada yer aldı.

Aydın’da 2026 yılında yerel yönetimler tarafından yürütülen yatırım projeleri ve harcama tutarları açıklandı. İl Yatırım Takip Sistemi verilerine göre, kent genelinde yerel yönetimler tarafından yürütülen 83 proje için toplam 3 milyar 457 milyon 981 bin 424 TL harcama gerçekleştirildi. Harcamaların yüzde 80’inin Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapıldığı bildirildi. Yürütülen 83 projenin 38’inin tamamlandığı, 41 projenin ise devam ettiği belirtilirken, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk ve Yenipazar belediyelerinin İl Yatırım Takip Sistemi’nde izlenen herhangi bir projesinin bulunmadığı kaydedildi.

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Didim Belediyesi ilk sırada

İlçe belediyelerinin yıl içerisinde gerçekleştirdiği harcamalara göre hazırlanan sıralamada Didim Belediyesi, 353 milyon 902 bin 402 TL ile ilk sırada yer aldı. Didim’i 111 milyon 143 bin 621 TL harcamayla Nazilli Belediyesi takip etti. Sıralamanın üçüncü sırasında 65 milyon 121 bin 71 TL ile Söke Belediyesi bulunurken, Kuşadası Belediyesi 62 milyon 470 bin 166 TL ile dördüncü, Efeler Belediyesi ise 59 milyon 582 bin 567 TL ile beşinci sırada yer aldı.