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        Didim'de Kaykay Parkı projesinde çalışmalar sürüyor

        Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın seçim vaatleri arasında yer alan Kaykay Parkı projesinde yapım çalışmaları devam ediyor. Efeler Mahallesi'nde hayata geçirilen proje kapsamında beton dökümü gerçekleştirilirken, gençlerin spor yapabilecekleri ve sosyal yaşamda daha aktif yer alabilecekleri yeni bir alanın Didim'e kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 08:45 Güncelleme:
        Didim'de Kaykay Parkı projesinde çalışmalar sürüyor

        Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın seçim vaatleri arasında yer alan Kaykay Parkı projesinde yapım çalışmaları devam ediyor. Efeler Mahallesi’nde hayata geçirilen proje kapsamında beton dökümü gerçekleştirilirken, gençlerin spor yapabilecekleri ve sosyal yaşamda daha aktif yer alabilecekleri yeni bir alanın Didim’e kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın seçim döneminde gençlere yönelik projeleri arasında yer alan Kaykay Parkı, Efeler Mahallesi’nde yapım aşamasında ilerliyor. Mahalle sakinleriyle gerçekleştirilen "Mahallemiz İçin Aynı Masadayız" buluşmasında yapımına başlanacağı duyurulan proje, seçim döneminde verilen sözlerin hayata geçirilmesi yönünde atılan adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

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        Gençlerin spor yapabilecekleri, arkadaşlarıyla bir araya gelebilecekleri ve açık havada keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturmayı amaçlayan proje, kentin sosyal ve sportif imkanlarının geliştirilmesine katkı sunacak.

        Didim Belediyesi, gençlerin kent yaşamına daha aktif katılımını desteklemek ve farklı spor dallarına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni alanlar oluşturuyor. Kaykay Parkı projesiyle de kaykay sporuna ilgi duyan gençlerin bir araya gelebileceği, fiziksel aktivitelerini gerçekleştirebileceği ve sosyal bağlarını güçlendirebileceği bir ortamın hazırlanması hedefleniyor.

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        Beton dökümünün gerçekleştirildiği alanda yapım çalışmaları devam ederken projenin tamamlanmasıyla birlikte gençlerin kullanımına sunulacak yeni bir spor ve buluşma alanının Didim’e kazandırılması amaçlanıyor.

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