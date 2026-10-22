Başkan Çerçioğlu kas hastası minik Muhammed için destek istedi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, DMD kas hastası minik Muhammed Serhat Savaş için destek çağrısında bulunarak "Küçük desteklerimizle, büyük bir umudu gerçekleştiriyoruz" dedi.

DMD kas hastası Muhammed Serhat Savaş ve ailesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Savaş ailesini makamında ağırlayan Başkan Çerçioğlu, ziyaret sonrasında yaptığı paylaşımla minik Muhammed için destek çağrısında bulundu. Herkesi destek olmaya davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Haydi Aydın, haydi Türkiye, DMD hastası evladımız Muhammed Serhat'a umut oluyoruz. Küçük desteklerimizle, büyük bir umudu gerçekleştiriyoruz. Tüm Aydın halkından, tüm Türkiye'den desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz" dedi.

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Minik Muhammed'in anne ve babası ise desteklerinden dolayı Başkan Çerçioğlu'na ve hayırseverlere teşekkür etti.