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        Aydın'a 100 milyonluk, ağaç ve fidan üretim tesisi

        Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile 100 milyon lira değerinde ağaç ve fidan üretim tesisi Aydın'a kazandırılıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Aydın'a 100 milyonluk, ağaç ve fidan üretim tesisi

        Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile 100 milyon lira değerinde ağaç ve fidan üretim tesisi Aydın’a kazandırılıyor.

        Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, il genelinde hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekliyor. Adnan Menderes Üniversitesi ile imzalanan protokol kapsamında Koçarlı Çakmar Mahallesi’nde 43 bin metrekarelik üretim alanında yeşerecek fidanlar Aydın’ın yeşil dokusuna kazandırılacak.

        Başkan Özlem Çerçioğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent ile imzaladığımız ‘’Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İş Birliğiyle Başarılı Peyzaj Uygulamaları İçin Bitkisel Materyal Üretimi Araştırma ve Geliştirme Projesi’’ protokolüyle kentimize yaklaşık 100 milyon lira değerinde ağaç ve fidan üretim tesisi kazandırıyoruz. 43 bin metrekarelik üretim alanıyla Koçarlı Çakmar’da kentin yeşil dokusunu güçlendirecek sürdürülebilir üretim modelini hayata geçiriyoruz. Eğitim ve saha deneyimini desteklemek amacıyla ADÜ Ziraat Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerimiz fidan üretim süreçlerinde aktif rol alarak uygulama imkanı bulacak. Daha yeşil bir Aydın için yetiştirilen fidanlarla parklarımızı, bahçelerimizi ve rekreasyon alanlarımızı renklendireceğiz. Aydınımızın geleceğine iş birliği içerisinde sundukları kıymetli katkılardan dolayı ADÜ Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Kent’e teşekkür ederiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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