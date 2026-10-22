Kuşadası'nda Cumhuriyet Kupası için 86 raket korta çıktı

Kuşadası Tenis Kulübü’nde düzenlenen Masters Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası, Türkiye’nin farklı illerinden gelen 86 sporcunun katılımıyla başladı.

Kuşadası Tenis Kulübü’nde, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediye Spor ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğinde düzenlenen ‘Masters Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’ başladı. Dört gün sürecek olan turnuvada, Türkiye’nin farklı illerinden gelen toplam 86 raket, kupa ve madalya kazanmak için korta çıkacak. Uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ve 1 antrenman kortunun bulunduğu Kuşadası Tenis Kulübü, Masters Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yapmaya başladı. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediye Spor ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) iş birliğinde düzenlenen uluslararası turnuvaya İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Denizli ve Bursa gibi Türkiye’nin farklı illerinden gelen toplam 86 raket katılıyor. 11 farklı kategoride 35 yaş üstü sporcuların yer aldığı turnuva, pazar günü oynanacak maçlarla sona erecek. Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yılı kutlamaları dolayısıyla organize edilen turnuvada dereceye giren raketlere ödül olarak kupa ve madalya verilecek.

REKLAM

Masters Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’na ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirten Kuşadası Tenis Kulübü Koordinatörü Bağdagül Şimşek, "Yine ulusal bir turnuvayı başarıyla düzenliyoruz. Bu bize hem gurur hem de heyecan veriyor. Pazar gününe kadar Kuşadası Tenis Kulübü’nde birbirinden zevkli maçlar izleyeceğiz. Herkesi Kuşadası Tenis Kulübü tribünlerine bekliyoruz" dedi.

Turnuvaya katılan sporculardan Hakan Kaşlı ise "Ben İzmir’den geliyorum. Öncelikle Kuşadası Tenis Kulübü ilçeye çok yakışan bir tesis olmuş. Soyunma odaları, kortları ve işletmesiyle bu modern tesisi Kuşadası’na kazandıranlara çok teşekkür ederim. Yaklaşık 23 yıldır tenis oynuyorum. Amacım kendi kategorimde turnuvayı ilk sırada tamamlayıp, birincilik kupasını kazanmak olacak" diye konuştu.